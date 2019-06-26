Нова соціологія: розрив між партіями Зеленського і Порошенка вже інший
Чергове опитування українців показало, що відрив партії "Слуга народу" від переслідувачів у виборчих перегонах у середньому менший, ніж у попередніх дослідженнях.
Про це свідчать результати опитування, проведеного фондом "Демократичні ініціативи" спільно з "Центром Разумкова" з 13 по 20 червня.
Згідно з дослідженням, серед тих, хто піде на вибори і визначився з вибором, 42,7% українців готові на позачергових виборах Верховної Ради 21 липня проголосувати за "Слугу народу" Володимира Зеленського, 10,5% хочуть підтримати "Опозиційну платформу - За життя", 10,2% - за "Батьківщину", 9,8% - за "Європейську солідарність" Петра Порошенка і 6,4% хочуть бачити в парламенті партію "Голос" Святослава Вакарчука.
На межі подолання 5-відсоткового бар'єру проходження в Раду партія "Сила і честь" Ігоря Смешка (5,2%) і "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка (4,1%).
"Перспективи інших політичних сил потрапити до Верховної Ради можна оцінити як мінімальні", - кажуть автори дослідження.
Згідно з опитуванням, переважна більшість громадян (81%) має намір взяти участь у парламентських виборах України: 51% у цьому впевнені і ще 30% візьмуть участь "скоріше за все".
Опитування було проведене в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.
Опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
Фінансування опитування здійснене в рамках проекту МАТРА посольства Королівства Нідерландів.
Нагадаємо:
- Опитування, яке у червні провели Український інститут соціальних досліджень ім. Яременка і центр "Соціальний моніторинг", показало, що за партію "Слуга народу" готові проголосувати 45,3% людей, за "Опозиційну платформу – За життя" - 12,1%, за "Батьківщину" - 8,8%, за "Європейську солідарність" - 8,4% і за "Голос" - 6,8%.
- Водночас червневе дослідження групи "Рейтинг" свідчить, що ті ж 45,3% опитаних підтримують партію "Слуга народу", "Опозиційну платформу – За життя" - 12,1%, партію "Голос" - 8,4%, "Європейську солідарність" - 7,2% та "Батьківщину" - 7%.