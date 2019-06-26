Нова соціологія: розрив між партіями Зеленського і Порошенка вже інший

Чергове опитування українців показало, що відрив партії "Слуга народу" від переслідувачів у виборчих перегонах у середньому менший, ніж у попередніх дослідженнях.

Про це свідчать результати опитування, проведеного фондом "Демократичні ініціативи" спільно з "Центром Разумкова" з 13 по 20 червня.

Згідно з дослідженням, серед тих, хто піде на вибори і визначився з вибором, 42,7% українців готові на позачергових виборах Верховної Ради 21 липня проголосувати за "Слугу народу" Володимира Зеленського, 10,5% хочуть підтримати "Опозиційну платформу - За життя", 10,2% - за "Батьківщину", 9,8% - за "Європейську солідарність" Петра Порошенка і 6,4% хочуть бачити в парламенті партію "Голос" Святослава Вакарчука.

На межі подолання 5-відсоткового бар'єру проходження в Раду партія "Сила і честь" Ігоря Смешка (5,2%) і "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка (4,1%).

"Перспективи інших політичних сил потрапити до Верховної Ради можна оцінити як мінімальні", - кажуть автори дослідження.

Згідно з опитуванням, переважна більшість громадян (81%) має намір взяти участь у парламентських виборах України: 51% у цьому впевнені і ще 30% візьмуть участь "скоріше за все".

Опитування було проведене в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Фінансування опитування здійснене в рамках проекту МАТРА посольства Королівства Нідерландів.

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