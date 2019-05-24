Партія Вакарчука оприлюднила вимоги до майбутніх нардепів від "Голосу"

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П'ятниця, 24 травня 2019, 10:56
Fb партії "Голос"

У партії "Голос" Святослава Вакарчука заявили, що у політсили є 10 вимог до кандидатів у нардепи, за якими буде формуватися виборчий список для участі у парламентських виборах.

Про це повідомляє прес-служба партії у Facebook.

Зокрема, кандидати до парламенту від партії "Голос":

  1. Мають незаплямовану репутацію. Не залежать від олігархів і готові пояснити свої статки.
  2. Відповідають всім вимогам антикорупційного законодавства та Закону України "Про очищення влади".
  3. Поділяють цінності, принципи, ідеологію та програмні засади партії "Голос".
  4. Мають професійні або громадські досягнення у своїй сфері та бачення, як втілити найкращі зміни у масштабах країни.
  5. Ставлять суспільні інтереси вище особистих і готові працювати в команді для досягнення результатів.
  6. Не перебували й не співпрацювали з режимом Януковича, Комуністичною партією України та проросійськими силами.
  7. Не мають громадянства та економічних інтересів у країні-агресорі.
  8. Ніколи не співпрацювали зі спецслужбами тоталітарних режимів чи сепаратистами.
  9. Не протидіяли Революції гідності, прямо визнають і визнавали факт російської агресії та непорушність територіальної цілісності України.
  10. Не є чинними народними депутатами України.

Повідомляється, що персональний склад виборчого списку за результатами відкритого обговорення затвердить з’їзд партії.

Також на з’їзді буде вирішено, кого підтримувати на одномандатних округах.

Зокрема, кого з числа народних депутатів поточного скликання делегує в мажоритарні округи.

Нагадаємо:

  • 6 травня музикант Святослав Вакарчук заявив про створення політичної партії "Голос" і намір балотуватися у Верховну Раду на виборах.
  • 21 травня стало відомо, що реєстрація партії Вакарчука в Мін'юсті відбулася шляхом перейменування вже існуючої партії. За даними аналітичної платформи YouControl, це - зареєстрована в лютому 2015 року партія "Платформа ініціатив".
  • Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук заявив, що його партія не візьме "жодної копійки" від олігархів.

Українська правда

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Теми: Вакарчук Голос Верховна Рада вибори


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