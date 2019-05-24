Партія Вакарчука оприлюднила вимоги до майбутніх нардепів від "Голосу"

У партії "Голос" Святослава Вакарчука заявили, що у політсили є 10 вимог до кандидатів у нардепи, за якими буде формуватися виборчий список для участі у парламентських виборах.

Про це повідомляє прес-служба партії у Facebook.

Зокрема, кандидати до парламенту від партії "Голос":

Мають незаплямовану репутацію. Не залежать від олігархів і готові пояснити свої статки. Відповідають всім вимогам антикорупційного законодавства та Закону України "Про очищення влади". Поділяють цінності, принципи, ідеологію та програмні засади партії "Голос". Мають професійні або громадські досягнення у своїй сфері та бачення, як втілити найкращі зміни у масштабах країни. Ставлять суспільні інтереси вище особистих і готові працювати в команді для досягнення результатів. Не перебували й не співпрацювали з режимом Януковича, Комуністичною партією України та проросійськими силами. Не мають громадянства та економічних інтересів у країні-агресорі. Ніколи не співпрацювали зі спецслужбами тоталітарних режимів чи сепаратистами. Не протидіяли Революції гідності, прямо визнають і визнавали факт російської агресії та непорушність територіальної цілісності України. Не є чинними народними депутатами України.

Повідомляється, що персональний склад виборчого списку за результатами відкритого обговорення затвердить з’їзд партії.

Також на з’їзді буде вирішено, кого підтримувати на одномандатних округах.

Зокрема, кого з числа народних депутатів поточного скликання делегує в мажоритарні округи.

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