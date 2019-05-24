Партія Вакарчука оприлюднила вимоги до майбутніх нардепів від "Голосу"
П'ятниця, 24 травня 2019, 10:56
У партії "Голос" Святослава Вакарчука заявили, що у політсили є 10 вимог до кандидатів у нардепи, за якими буде формуватися виборчий список для участі у парламентських виборах.
Про це повідомляє прес-служба партії у Facebook.
Зокрема, кандидати до парламенту від партії "Голос":
- Мають незаплямовану репутацію. Не залежать від олігархів і готові пояснити свої статки.
- Відповідають всім вимогам антикорупційного законодавства та Закону України "Про очищення влади".
- Поділяють цінності, принципи, ідеологію та програмні засади партії "Голос".
- Мають професійні або громадські досягнення у своїй сфері та бачення, як втілити найкращі зміни у масштабах країни.
- Ставлять суспільні інтереси вище особистих і готові працювати в команді для досягнення результатів.
- Не перебували й не співпрацювали з режимом Януковича, Комуністичною партією України та проросійськими силами.
- Не мають громадянства та економічних інтересів у країні-агресорі.
- Ніколи не співпрацювали зі спецслужбами тоталітарних режимів чи сепаратистами.
- Не протидіяли Революції гідності, прямо визнають і визнавали факт російської агресії та непорушність територіальної цілісності України.
- Не є чинними народними депутатами України.
Повідомляється, що персональний склад виборчого списку за результатами відкритого обговорення затвердить з’їзд партії.
Також на з’їзді буде вирішено, кого підтримувати на одномандатних округах.
Зокрема, кого з числа народних депутатів поточного скликання делегує в мажоритарні округи.
Нагадаємо:
- 6 травня музикант Святослав Вакарчук заявив про створення політичної партії "Голос" і намір балотуватися у Верховну Раду на виборах.
- 21 травня стало відомо, що реєстрація партії Вакарчука в Мін'юсті відбулася шляхом перейменування вже існуючої партії. За даними аналітичної платформи YouControl, це - зареєстрована в лютому 2015 року партія "Платформа ініціатив".
- Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук заявив, що його партія не візьме "жодної копійки" від олігархів.
Українська правда