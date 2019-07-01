Зеленський просить Гройсмана покарати Клімкіна

Президент Володимир Зеленський спрямував прем'єр-міністрові Володимиру Гройсману листа щодо розгляду питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності міністра закордонних справ Павла Клімкіна.

Про це інформує сайт глави держави.

За словами керівника Офісу президента Андрія Богдана, таке рішення Зеленський ухвалив у зв’язку з тим, що МЗС не поінформувало президента про ноту Міністерства закордонних справ Російської Федерації від 25 червня, яка стосувалася звільнення полонених українських моряків, та ноту-відповідь з українського боку.

"Враховуючи, що міністр закордонних справ особисто несе відповідальність за стан справ у дорученій йому сфері, вважаю за необхідне порушити питання про здійснення дисциплінарного провадження стосовно міністра закордонних справ Павла Клімкіна, про результати якого поінформувати", – йдеться у листі Зеленського.

Богдан зазначив, що, відповідно до 102-ї і 106-ї статей Конституції, президент відповідає за міжнародний напрям та визначає зовнішню політику України, а згідно з положенням про Міністерство закордонних справ, міністр закордонних справ зобов’язаний доповідати главі держави про події на зразок ноти МЗС РФ щодо 24 моряків.

Глава ОПУ також повідомив, що президент повторно спрямує до парламенту подання про звільнення міністра закордонних справ та інші кадрові питання.

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