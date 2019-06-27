Зеленський накинувся на Клімкіна: ставить під загрозу звільнення моряків

Президент Володимир Зеленський висловив обурення з приводу дій міністра закордонних справ Павла Клімкіна, який, не порадившись з главою держави, відповів на ноту Росії щодо полонених моряків.

Про це Зеленський заявив на брифінгу в четвер.

"Я як президент України дізнаюсь інформацію про наші міжнародні кроки з інтернету, а точніше сказати: з "Української правди". Я зараз кажу про ноту, яку ми отримали від Російської Федерації стосовно повернення наших моряків, та про ноту відповіді, яку надіслав МЗС", - дуже емоційно заявив президент.

"Я в очі не бачив нашу відповідь на ноту РФ, бо пан Клімкін не вважає необхідним обговорювати такі питання з президентом України. А це питання безпеки країни, питання життя наших громадян, це все є пріоритетом кожного президента, будь-кого, подобається він комусь чи ні", - продовжив Зеленський.

За його словами, він дізнався від знайомих дипломатів, що такі дії МЗС "можуть поставити під загрозу повернення наших моряків".

Зеленський каже, що не розуміє, чому Клімкін, не порадившись з ним, зробив заяву від усієї держави, "коли це є компетенція президента".

"Я хочу, щоб МЗС тепер публічно пояснив свої дії вам, шановні журналісти, а я вже від вас, через вас, може, знов з "Української правди", узнаю їхню відповідь", - зазначив глава держави.

Він нагадав, що 26 червня був останній день, коли Україні мали повернути полонених моряків.

"У нас все є: право є, вирок є, а моряків – немає. І тому я готовий і хочу чіплятися за будь-що, щоб повернути хлопців додому", - каже Зеленський.

Він запропонував МЗС і Клімкіну особисто направити ноту батькам моряків.

"Я думаю, це буде дуже цікаво для них – почути, прочитати. Згідно з правом, усіма законами і віртуозними речами дипломатії", - наголосив президент.

Він нагадав також, що Верховна Рада блокує його спроби призначити замість Клімкіна Вадима Пристайка.

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