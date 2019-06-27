Зеленський накинувся на Клімкіна: ставить під загрозу звільнення моряків
Президент Володимир Зеленський висловив обурення з приводу дій міністра закордонних справ Павла Клімкіна, який, не порадившись з главою держави, відповів на ноту Росії щодо полонених моряків.
Про це Зеленський заявив на брифінгу в четвер.
"Я як президент України дізнаюсь інформацію про наші міжнародні кроки з інтернету, а точніше сказати: з "Української правди". Я зараз кажу про ноту, яку ми отримали від Російської Федерації стосовно повернення наших моряків, та про ноту відповіді, яку надіслав МЗС", - дуже емоційно заявив президент.
"Я в очі не бачив нашу відповідь на ноту РФ, бо пан Клімкін не вважає необхідним обговорювати такі питання з президентом України. А це питання безпеки країни, питання життя наших громадян, це все є пріоритетом кожного президента, будь-кого, подобається він комусь чи ні", - продовжив Зеленський.
За його словами, він дізнався від знайомих дипломатів, що такі дії МЗС "можуть поставити під загрозу повернення наших моряків".
Зеленський каже, що не розуміє, чому Клімкін, не порадившись з ним, зробив заяву від усієї держави, "коли це є компетенція президента".
"Я хочу, щоб МЗС тепер публічно пояснив свої дії вам, шановні журналісти, а я вже від вас, через вас, може, знов з "Української правди", узнаю їхню відповідь", - зазначив глава держави.
Він нагадав, що 26 червня був останній день, коли Україні мали повернути полонених моряків.
"У нас все є: право є, вирок є, а моряків – немає. І тому я готовий і хочу чіплятися за будь-що, щоб повернути хлопців додому", - каже Зеленський.
Він запропонував МЗС і Клімкіну особисто направити ноту батькам моряків.
"Я думаю, це буде дуже цікаво для них – почути, прочитати. Згідно з правом, усіма законами і віртуозними речами дипломатії", - наголосив президент.
Він нагадав також, що Верховна Рада блокує його спроби призначити замість Клімкіна Вадима Пристайка.
Нагадаємо:
- 25 травня 2019 року Трибунал ООН зобов’язав Росію відпустити захоплених моряків.
- У Кремлі відмовляються відпускати моряків, заявляючи, що питання про їхню долю перебуває за межами юрисдикції Міжнародного трибуналу ООН з морського права.
- 25 червня Росія направила Україні ноту, в якій просить надати письмові гарантії участі України у продовженні кримінального переслідування українських моряків відповідно до російського законодавства.
- МЗС України заявило у відповідь, що пропозиція РФ "загострює спір між Україною та Росією стосовно імунітетів військових кораблів". "Звертаємо увагу Кремля, що для припинення незаконного переслідування українських моряків та виконання Наказу Міжнародного трибуналу з морського права достатньо наявних у російському законодавстві механізмів, а також існуючих багатосторонніх міжнародних договорів, сторонами яких є Україна та Росія", – заявили в МЗС.
- 25 листопада 2018 року у Керченській протоці російські військові обстріляли і захопили українські катери "Бердянськ" та "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя. Троє українських моряків під час атаки росіян зазнали поранень.
- "Суди" у Криму заарештували 24 українських військових, їх було перевезено до російських СІЗО "Лефортово" і "Матроська тиша".
- Полоненим українцям пред'явили звинувачення за ч.3 ст.322 КК Росії (незаконне перетинання кордону), їм загрожує до 6 років позбавлення волі.