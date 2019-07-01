В ОПУ назвали неприйнятною пропозицію РФ щодо моряків, але хочуть компромісу

В Офісі президента зазначають, що пропозиція Росії про передачу захоплених нею українських моряків за умови письмових гарантій їхнього кримінального переслідування є неприйнятною, але вважають, що компроміс можна знайти у переговорах.

Про це сказав 1 липня керівник ОПУ Андрій Богдан, критикуючи дії МЗС інформує сайт глави держави.

Він підкреслив, що процедура повернення моряків, яку пропонувала РФ, не є прийнятною для України, однак у процесі переговорів сторони можуть знайти компроміс – без шкоди для інтересів нашої держави.

"Крим – це Україна, ми боремося за повернення Криму під нашу юрисдикцію. Крім процедури, яку пропонує Російська Федерація, яка не є прийнятною для України, існують інші процедури. У переговорному процесі можна досягнути компромісу й повернути наших громадян в Україну", – сказав Богдан, не уточнивши суті компромісу.

Богдан також розповів про лист Зеленського прем'єр-міністрові Володимиру Гройсману щодо розгляду питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності міністра закордонних справ Павла Клімкіна.

Детальніше про цей скандал можна почитати у статті "Моряки "в обмін" на ПАРЄ: що ховається за публічним конфліктом Зеленського та Клімкіна"

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