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Помер військовий медик, якого поранили під Водяним

Понеділок, 1 липня 2019, 18:05

Від отриманих травм помер військовий медик, поранений під час обстрілу бойовиками з ПТРК автомобіля "Хаммер".

Про це у понеділок повідомляє на сторінці Операції об’єднаних сил у Facebook.

"Військовий медик, поранений під час обстрілу бойовиками з ПТРК автомобіля "Хаммер" в районі населеного пункту Водяне, від отриманих травм помер", - сказано у повідомленні.

Пізніше в ООС повідомили, що загинули водій санітарного автомобіля "Хаммер" HMWV старший матрос Сергій Майборода та бойовий медик, кавалер ордену "За Мужність" сержант Ірина Шевченко. 

Нагадаємо:

  • У понеділок в штабі ООС повідомили, що російсько-окупаційні війська обстріляли санітарний автомобіль одного з підрозділів Об'єднаних сил.
  • В результаті прямого попадання протитанкової керованої ракети бойовиків один військовослужбовець загинув на місці.
  • Повідомлялося, що двоє військовослужбовців ООС – отримали поранення.

Українська правда

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Теми: ООСДонбасРосіявійна
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