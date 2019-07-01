Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

SkyUp розповіла, чому в Катанії застрягли українські туристи

Понеділок, 1 липня 2019, 17:15

Рейс PQ 672 Катанія – Київ авіакомпанії SkyUp не зміг вчасно вилетіти через технічні неполадки.  

Про це сказано в коментарі авіакомпанії, який є в розпорядженні "Української правди".

"Борт не зміг виконати рейс PQ 672 вчасно, оскільки система повітряних сигналів не видавала коректної інформації. В такому випадку літаку заборонено здійснювати польоти. Безпека пасажирів - завжди пріоритет № 1 для нас", - заявили в авіакомпанії.

Там заявили, що забезпечення виконання рейсу на іншому літаку, переговорів з аеропортом і узгодження нових слотів для літака потребували часу.

"Саме тому передбачуваний час вильоту змінювалося декілька разів", - повідомили в SkyUp.

В авіакомпанії повідомили, що в аеропорту Катанії їх представляє місцева хендлінгова компанія.

"Саме представник хендлінгової компанії повідомляв пасажирам про причину затримки вильоту. Також інформація була озвучена по гучномовцю в аеропорту. Крім того, авіакомпанія повідомляла пасажирів про перенесення часу вильоту рейсу в смс", - заявили в SkyUp, додавши, що всім пасажирам були запропоновані сендвічі і вода.

"У відповідністю із правилами перевезення пасажирів, через 6 годин очікування, туристам були запропоновані трансфер та поселення в 4-зірковий готель в 5 км від аеропорту. Частина пасажирів відмовилася їхати з аеропорту і прийняли рішення чекати рейсу в аеропорту", - заявили в авіакомпанії.

Нагадаємо:

  • В ніч на понеділок пасажири рейсу Катанія-Київ повідомили, що застрягли в італійському аеропорту. Рейс PQ672 компанії SkyUp, за їх словами, який мав вилетіти до Києва о 18:40 30 червня, переносили 5-6 разів.
  • Пізніше один із пасажирів повідомив, що туристи змогли сісти у літак після 16 годин очікування.

Українська правда
Теми: авіаукраїнці
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
авіа
Під Варшавою літак врізався в ангар: є загиблі та поранені
Російський штурмовик Су-25 впав в Азовське море
Навчання пілотів на F-16 не почалися, чекають на виїзд першої групи – Ігнат
Останні новини
15:51
Шольц: Другу систему Patriot від Німеччини розгорнуть в Україні ще цього року
15:50
фотоУ Києві підготували пересувні котельні на випадок відсутності обігріву через обстріли
15:35
відеоКомандувач Повітряних сил показав, як "Шахед" збивають "Іглою" з тепловізійним обладнанням
15:33
Шмигаль розповів про нові реформи, які готує Україна
15:24
Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС
15:22
У ЄС можуть запропонувати нову процедуру переговорів про вступ для України
15:18
фотоУламок ракети в Києві пошкодив і висотки ЖК Urban park
15:10
На заправках "Укрнафти" встановили дротові телефони: у компанії пояснили навіщо
15:07
Зеленський: Відсутність рішення про переговори щодо вступу в ЄС означатиме вето Путіна
14:53
Проти письменника Фредеріка Бегбедера відкрили справу за звинуваченнями у зґвалтуванні
Усі новини...
Реклама: