SkyUp розповіла, чому в Катанії застрягли українські туристи

Рейс PQ 672 Катанія – Київ авіакомпанії SkyUp не зміг вчасно вилетіти через технічні неполадки.

Про це сказано в коментарі авіакомпанії, який є в розпорядженні "Української правди".

"Борт не зміг виконати рейс PQ 672 вчасно, оскільки система повітряних сигналів не видавала коректної інформації. В такому випадку літаку заборонено здійснювати польоти. Безпека пасажирів - завжди пріоритет № 1 для нас", - заявили в авіакомпанії.

Там заявили, що забезпечення виконання рейсу на іншому літаку, переговорів з аеропортом і узгодження нових слотів для літака потребували часу.

"Саме тому передбачуваний час вильоту змінювалося декілька разів", - повідомили в SkyUp.

В авіакомпанії повідомили, що в аеропорту Катанії їх представляє місцева хендлінгова компанія.

"Саме представник хендлінгової компанії повідомляв пасажирам про причину затримки вильоту. Також інформація була озвучена по гучномовцю в аеропорту. Крім того, авіакомпанія повідомляла пасажирів про перенесення часу вильоту рейсу в смс", - заявили в SkyUp, додавши, що всім пасажирам були запропоновані сендвічі і вода.

"У відповідністю із правилами перевезення пасажирів, через 6 годин очікування, туристам були запропоновані трансфер та поселення в 4-зірковий готель в 5 км від аеропорту. Частина пасажирів відмовилася їхати з аеропорту і прийняли рішення чекати рейсу в аеропорту", - заявили в авіакомпанії.

Нагадаємо: