Зеленський відреагував на обстріл медиків у Водяному

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Понеділок, 1 липня 2019, 18:02

Президент Володимир Зеленський вважає, що обстріл бойовиками санітарного автомобіля, внаслідок якого загинула  бойовий медик і водій, є спробою зірвати переговорний процес.

Про це Зеленський написав у Facebook.

"Щойно приземлилися на дозаправку. Дізнався сумну новину з Донбасу. Двоє загиблих, один поранений. Обстріл санітарного автомобіля у Водяному – порушення норм міжнародного гуманітарного права, ганебна й підла спроба зірвати важкий переговорний процес із припинення вогню на Донбасі", - сказав він.

Зеленський також закликав США та країни Європи "належним чином" відреагувати на дії російсько-окупаційних військ.

"Україна завжди діяла і сьогодні діє в рамках міжнародних домовленостей і міжнародного права. Закликаю наших партнерів у Європі та США належним чином відреагувати на дії, що аж ніяк не наближають нас до миру", – відзначив президент.

Нагадаємо:

  • У понеділок в штабі ООС повідомили, що російсько-окупаційні війська обстріляли санітарний автомобіль одного з підрозділів Об'єднаних сил.
  • Внаслідок прямого попадання протитанкової керованої ракети бойовиків один військовослужбовець загинув на місці, двоє військовослужбовців ООС отримали поранення.
  • Згодом від отриманих травм померла військовий медик.

Українська правда

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Теми: обстріл Донбас Зеленський


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