Зеленський відреагував на обстріл медиків у Водяному
Президент Володимир Зеленський вважає, що обстріл бойовиками санітарного автомобіля, внаслідок якого загинула бойовий медик і водій, є спробою зірвати переговорний процес.
Про це Зеленський написав у Facebook.
"Щойно приземлилися на дозаправку. Дізнався сумну новину з Донбасу. Двоє загиблих, один поранений. Обстріл санітарного автомобіля у Водяному – порушення норм міжнародного гуманітарного права, ганебна й підла спроба зірвати важкий переговорний процес із припинення вогню на Донбасі", - сказав він.
Зеленський також закликав США та країни Європи "належним чином" відреагувати на дії російсько-окупаційних військ.
"Україна завжди діяла і сьогодні діє в рамках міжнародних домовленостей і міжнародного права. Закликаю наших партнерів у Європі та США належним чином відреагувати на дії, що аж ніяк не наближають нас до миру", – відзначив президент.
Нагадаємо:
- У понеділок в штабі ООС повідомили, що російсько-окупаційні війська обстріляли санітарний автомобіль одного з підрозділів Об'єднаних сил.
- Внаслідок прямого попадання протитанкової керованої ракети бойовиків один військовослужбовець загинув на місці, двоє військовослужбовців ООС отримали поранення.
- Згодом від отриманих травм померла військовий медик.