Зеленський відреагував на обстріл медиків у Водяному

Президент Володимир Зеленський вважає, що обстріл бойовиками санітарного автомобіля, внаслідок якого загинула бойовий медик і водій, є спробою зірвати переговорний процес.

Про це Зеленський написав у Facebook.

"Щойно приземлилися на дозаправку. Дізнався сумну новину з Донбасу. Двоє загиблих, один поранений. Обстріл санітарного автомобіля у Водяному – порушення норм міжнародного гуманітарного права, ганебна й підла спроба зірвати важкий переговорний процес із припинення вогню на Донбасі", - сказав він.

Зеленський також закликав США та країни Європи "належним чином" відреагувати на дії російсько-окупаційних військ.

"Україна завжди діяла і сьогодні діє в рамках міжнародних домовленостей і міжнародного права. Закликаю наших партнерів у Європі та США належним чином відреагувати на дії, що аж ніяк не наближають нас до миру", – відзначив президент.

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