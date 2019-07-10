Путін розповів про таємні домовленості з Обамою щодо України

92104 перегляди
Середа, 10 липня 2019, 00:59

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Сполучені Штати не виконали частину домовленостей щодо України, нібито досягнутих під час телефонної розмови з президентом США в 2014 році.

Про це він розповів в інтерв'ю американському режисерові Оліверу Стоуну для фільму "У боротьбі за Україну", пише російське агентство ТАСС.

Режисер запитав у Путіна про телефонну розмову з Бараком Обамою, що нібито відбулася під час драматичних подій на Майдані в Києві в 2014 році. Однак глава російської держави відмовився розповісти деталі тієї бесіди, пославшись на її конфіденційний характер.

"Ви знаєте, Обама вже не президент, але тим не менш є певні речі, про які ми [не говоримо]", - сказав глава російської держави.

"У всякому разі можу сказати, що наші домовленості, які були досягнуті в цій телефонній розмові, з американської сторони не були виконані", - заявив Путін.

"Я б на цьому обмежився, не став би в деталі вдаватися", - додав він.

Говорячи про перспективи російсько-українських відносин, Путін повторив стару пропагандистську тезу, що погіршення відносин нібито було спровоковано "держпереворотом в Києві в 2014 році".

"І друга частина - це пропаганда чинної влади України, які виставляють Росію винуватицею всіх наступних за цим трагічних подій", - додав Путін.

Нагадуємо:

  • В листопаді 2013 року, після того як уряд тодішнього прем'єр-міністра Миколи Азарова призупинив підготовку до підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, на Майдані Незалежності в Києві розпочалась протестна акція, що була направлена проти корупції, свавілля правоохоронних органів, а також на підтримку європейського вектора зовнішньої політики України.
  • Протести переросли у силове протистояння. Фінальним і найбільш драматичним етапом Революції Гідності стали події у Києві 18-20 лютого, в ході яких загинуло більше сотні протестувальників і кілька тисяч було травмовано.
  • У цей час, коли колишній президент України Віктор Янукович ще був на посаді, Росія розпочала операцію з окупації Криму, а пізніше і інших регіонів України.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Путін Євромайдан війна


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Клімкін впевнений, що Путін скоро поверне моряків, але не просто так 10 липня 2019, 03:33
Путін про образи грузинського журналіста: Один вийшов, щось ляпнув 9 липня 2019, 16:49
Лавров – Зеленському: Серйозні пропозиції не роблять через Facebook 9 липня 2019, 15:39
Усі новини
Головні новини
Зеленський вигнав секретаря міськради Борисполя з зустрічі
На Одещині екс-голову РДА знайшли повішеним
Соціологи дізналися, кого українці хочуть бачити прем’єром
Рейтинг партій: Три партії нарощують міць, інші втрачають позиції
Усі новини
соціум

Що таке аутизм і чим такі люди особливі?

дослідження

Друзі, а не родичі, роблять людей щасливішими

дослідження

Сіль можна споживати чи ні? Корисна вона чи шкідлива?