Путін розповів про таємні домовленості з Обамою щодо України
Президент РФ Володимир Путін заявив, що Сполучені Штати не виконали частину домовленостей щодо України, нібито досягнутих під час телефонної розмови з президентом США в 2014 році.
Про це він розповів в інтерв'ю американському режисерові Оліверу Стоуну для фільму "У боротьбі за Україну", пише російське агентство ТАСС.
Режисер запитав у Путіна про телефонну розмову з Бараком Обамою, що нібито відбулася під час драматичних подій на Майдані в Києві в 2014 році. Однак глава російської держави відмовився розповісти деталі тієї бесіди, пославшись на її конфіденційний характер.
"Ви знаєте, Обама вже не президент, але тим не менш є певні речі, про які ми [не говоримо]", - сказав глава російської держави.
"У всякому разі можу сказати, що наші домовленості, які були досягнуті в цій телефонній розмові, з американської сторони не були виконані", - заявив Путін.
"Я б на цьому обмежився, не став би в деталі вдаватися", - додав він.
Говорячи про перспективи російсько-українських відносин, Путін повторив стару пропагандистську тезу, що погіршення відносин нібито було спровоковано "держпереворотом в Києві в 2014 році".
"І друга частина - це пропаганда чинної влади України, які виставляють Росію винуватицею всіх наступних за цим трагічних подій", - додав Путін.
Нагадуємо:
- В листопаді 2013 року, після того як уряд тодішнього прем'єр-міністра Миколи Азарова призупинив підготовку до підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, на Майдані Незалежності в Києві розпочалась протестна акція, що була направлена проти корупції, свавілля правоохоронних органів, а також на підтримку європейського вектора зовнішньої політики України.
- Протести переросли у силове протистояння. Фінальним і найбільш драматичним етапом Революції Гідності стали події у Києві 18-20 лютого, в ході яких загинуло більше сотні протестувальників і кілька тисяч було травмовано.
- У цей час, коли колишній президент України Віктор Янукович ще був на посаді, Росія розпочала операцію з окупації Криму, а пізніше і інших регіонів України.
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