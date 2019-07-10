Путин рассказал о тайных договоренностях с Обамой по Украине

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Соединенные Штаты не выполнили часть договоренностей касательно Украины, якобы достигнутых во время телефонного разговора с президентом США в 2014 году.

Об этом он рассказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для фильма "В борьбе за Украину", пишет российское агентство ТАСС.

Режиссер спросил у Путина о телефонном разговоре с Бараком Обамой, якобы состоявшемся во время драматичных событий на Майдане в Киеве в 2014 году. Однако глава российского государства отказался рассказать детали той беседы, сославшись на ее конфиденциальный характер.

"Вы знаете, Обама уже не президент, но тем не менее есть определенные вещи, о которых мы [не говорим]", - сказал глава российского государства.

"Во всяком случае могу сказать, что наши договоренности, которые были достигнуты в этом телефонном разговоре, с американской стороны не были исполнены", - заявил Путин.

"Я бы на этом ограничился, не стал бы в детали вдаваться", - добавил он.

Говоря о перспективах российско-украинских отношений, Путин повторил старый пропагандисткий тезис, что ухудшение отношений якобы было спровоцировано "госпереворотом в Киеве в 2014 году".

"И вторая часть - это пропаганда действующих властей Украины, которые выставляют Россию виновницей всех последовавших за этим трагических событий", - добавил Путин.

Напомним: