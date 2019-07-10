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Путин рассказал о тайных договоренностях с Обамой по Украине

Среда, 10 июля 2019, 00:59
Путин рассказал о тайных договоренностях с Обамой по Украине

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Соединенные Штаты не выполнили часть договоренностей касательно Украины, якобы достигнутых во время телефонного разговора с президентом США в 2014 году.

Об этом он рассказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для фильма "В борьбе за Украину", пишет российское агентство ТАСС.

Режиссер спросил у Путина о телефонном разговоре с Бараком Обамой, якобы состоявшемся во время драматичных событий на Майдане в Киеве в 2014 году. Однако глава российского государства отказался рассказать детали той беседы, сославшись на ее конфиденциальный характер.

"Вы знаете, Обама уже не президент, но тем не менее есть определенные вещи, о которых мы [не говорим]", - сказал глава российского государства.

"Во всяком случае могу сказать, что наши договоренности, которые были достигнуты в этом телефонном разговоре, с американской стороны не были исполнены", - заявил Путин.

"Я бы на этом ограничился, не стал бы в детали вдаваться", - добавил он.

Говоря о перспективах российско-украинских отношений, Путин повторил старый пропагандисткий тезис, что ухудшение отношений якобы было спровоцировано "госпереворотом в Киеве в 2014 году".

"И вторая часть - это пропаганда действующих властей Украины, которые выставляют Россию виновницей всех последовавших за этим трагических событий", - добавил Путин.

Напомним:

  • В ноябре 2013 года, после того как правительство тогдашнего премьер-министра Николая Азарова приостановило подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, на Майдане Независимости в Киеве началась протестная акция, которая была направлена ​​против коррупции, произвола правоохранительных органов, а также в поддержку европейского вектора внешней политики Украины.
  • Протесты переросли в силовое противостояние. Финальным и наиболее драматическим этапом Революции Достоинства стали события в Киеве 18-20 февраля, в ходе которых погибло более сотни протестующих и несколько тысяч были травмированы.
  • В это время, когда бывший президент Украины Виктор Янукович еще был в должности, Россия начала операцию по оккупации Крыма, а позже и других регионов Украины.

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Темы: ПутинЕвромайданвойна
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