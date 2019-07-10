Суд підтвердив заборону для Трампа блокувати читачів у Twitter
Президенту США Дональду Трампу заборонили блокувати читачів в соціальній мережі Twitter, які критикують його.
Про це пише NBC.
Апеляційний суд другого округу в Нью-Йорку відхилив апеляцію Мін'юсту США на рішення про заборону Дональду Трампу блокувати користувачів в Twitter, посилаючись на Першу поправку до Конституції, яка гарантує свободу слова.
Таким чином, суд підтримав рішення федерального суду Манхеттена, який в травні минулого року вирішив, що Трамп порушує Конституцію, додаючи читачів в чорний список.
У Трампа (@realDonaldTrump) більше 60 мільйонів читачів у Twitter.
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