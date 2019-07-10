Суд подтвердил запрет для Трампа блокировать подписчиков в Twitter

Президенту США Дональду Трампу запретили блокировать критикующих его подписчиков в социальной сети Twitter.

Об этом пишет NBC.

Апелляционный суд второго округа в Нью-Йорке отклонил апелляцию Минюста США на решение о запрете Дональду Трампу блокировать пользователей в Twitter, ссылаясь на Первую поправку Конституции, которая гарантирует свободу слова.

Таким образом, суд поддержал решение федерального суда Манхэттена, который в мае прошлого года решил, что Трамп нарушает Конституцию, добавляя читателей в черный список.

У Трампа (@realDonaldTrump) более 60 миллионов подписчиков в Twitter.