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Суд подтвердил запрет для Трампа блокировать подписчиков в Twitter

Среда, 10 июля 2019, 01:41

Президенту США Дональду Трампу запретили блокировать критикующих его подписчиков в социальной сети Twitter.

Об этом пишет NBC.

Апелляционный суд второго округа в Нью-Йорке отклонил апелляцию Минюста США на решение о запрете Дональду Трампу блокировать пользователей в Twitter, ссылаясь на Первую поправку Конституции,  которая гарантирует свободу слова.

Таким образом, суд поддержал решение федерального суда Манхэттена, который в мае прошлого года решил, что Трамп нарушает Конституцию, добавляя читателей в черный список.

У Трампа (@realDonaldTrump) более 60 миллионов подписчиков в Twitter.

Темы: ТрампсоцсетиСША
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