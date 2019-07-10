Суд подтвердил запрет для Трампа блокировать подписчиков в Twitter
Среда, 10 июля 2019, 01:41
Президенту США Дональду Трампу запретили блокировать критикующих его подписчиков в социальной сети Twitter.
Об этом пишет NBC.
Апелляционный суд второго округа в Нью-Йорке отклонил апелляцию Минюста США на решение о запрете Дональду Трампу блокировать пользователей в Twitter, ссылаясь на Первую поправку Конституции, которая гарантирует свободу слова.
Таким образом, суд поддержал решение федерального суда Манхэттена, который в мае прошлого года решил, что Трамп нарушает Конституцию, добавляя читателей в черный список.
У Трампа (@realDonaldTrump) более 60 миллионов подписчиков в Twitter.