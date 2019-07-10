У ВР пропонують карати за невизнання Криму і ОРДЛО частинами України

У Верховній Раді України зареєстрували проект закону, яким запропоновано запровадити кримінальну відповідальність за "умисне невизнання" приналежності Україні анексованого Криму і окремих районів Донецької та Луганської областей.

Про це пише Радіо Свобода.

Як повідомляє сайт Верховної Ради, авторами законопроекту є спікер Андрій Парубій, народні депутати України Вікторія Сюмар і Марія Іонова. Законопроект був зареєстрований 5 липня, 8 липня надійшов у комітет, а 9 липня – наданий для ознайомлення депутатам.

Автори законопроекту пропонують викласти частину 1 статті 110 Кримінального кодексу України у такі редакції:

"Умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також публічні заклики чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, умисне невизнання належності Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей до території України, – караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років з конфіскацією майна або без такої".

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму Росією навесні 2014 року незаконними і засудили дії Москви. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це "відновленням історичної справедливості".