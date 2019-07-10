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Глава МЗС Естонії назвав провокацією салют в РФ на честь "визволення" Талліна

Середа, 10 липня 2019, 06:47

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу назвав провокацією салют на честь 75-річчя з дня окупації Талліна, який планується провести в Москві 22 вересня 2019 року.

Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook, пише DW.

"Сьогоднішнє оголошення в Російській Федерації про організацію салюту в зв'язку з 75-ми роковинами повторної окупації Талліна є провокаційним кроком", - написав глава МЗС, підкресливши, що після відходу німецьких військ в Естонії прийшов до влади конституційний уряд, повалений радянськими військами.

Урмас Рейнсалу повідомив, що в посольство РФ в Талліні буде відправлений протест у зв'язку з цим кроком, а російський посол буде викликаний в МЗС Естонії.

"Якщо ж говорити про круглі дати, то цей крок здається ще тим більш цинічним, що в цьому році виповнюється 80 років укладення пакту Молотова-Ріббентропа", - написав глава МЗС.

Раніше на сайті міністерства оборони РФ з'явився розклад святкових салютів, присвячених 75-річчю від дня "звільнення радянських і європейських міст від нацистів". У списку також є українські міста Одеса і Севастополь.

Салюти здійснюються 12 залпами з 9 салютних установок 2А85 і 18 артилерійських знарядь ЗІС-3 калібру 76 мм, говориться на сайті Міноборони. Місце проведення салютів - Поклінна гора в Москві.

Теми: ЕстоніяРосія
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