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Глава МИД Эстонии назвал провокацией салют в РФ в честь "освобождения" Таллина

Среда, 10 июля 2019, 06:47

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу назвал провокацией салют в честь 75-летия со дня оккупации Таллина советскими войсками, который планируется провести в Москве 22 сентября 2019 года.

Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook, пишет DW.

"Сегодняшнее объявление в Российской Федерации об организации салюта в связи с 75-й годовщиной повторной оккупации Таллина является провокационным шагом", - написал глава МИД, подчеркнув, что после ухода немецких войск в Эстонии пришло к власти конституционное правительство, свергнутое советскими войсками.

Урмас Рейнсалу сообщил, что в посольство РФ в Таллине будет отправлен протест в связи с этим шагом, а российский посол будет вызван в МИД Эстонии.

"Если же говорить о круглых датах, то этот шаг кажется еще тем более циничным, что в этом году исполняется 80 лет заключения пакта Молотова-Риббентропа", - написал глава МИД.

Ранее на сайте министерства обороны РФ появилось расписание праздничных салютов, посвященных 75-летию со дня "освобождения советских и европейских городов от нацистов". В списке также есть украинские города Одесса и Севастополь.

Салюты осуществляются 12 залпами из 9 салютных установок 2А85 и 18 артиллерийских орудий ЗИС-3 калибра 76 мм, говорится на сайте Минобороны. Место проведения салютов - Поклонная гора в Москве.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЭстонияРосcия
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