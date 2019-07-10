Курс гривні зміцнюється, вартість долара досягла мінімуму із 2017 року

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Середа, 10 липня 2019, 07:33

Вартість долара досягла свого мінімуму із 30 серпня 2017 року.

Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

На 10 липня курс долара встановлений на рівні 25 гривень 48 копійок.

Євро здешевшав до 28 гривень 56 копійок. Це мінімум із 18 квітня 2017 року.

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Теми: валюта НБУ


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