Курс гривны укрепляется, стоимость доллара достигла минимума с 2017 года

Стоимость доллара достигла своего минимума с 30 августа 2017 года.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины.

На 10 июля курс доллара установлен на уровне 25 гривен 48 копеек.

Евро подешевел до 28 гривен 56 копеек. Это минимум с 18 апреля 2017.

Напоминаем: