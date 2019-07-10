Військовий за хабарі пускав на охоронюваний об’єкт пограти у пейнтбол

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Середа, 10 липня 2019, 09:07

Джерело: прес-служба Військової прокуратури Центрального регіону

Військова прокуратура Чернігівського гарнізону затримала начальника комендатури військової частини, який за хабарі пускав цивільних на охоронюваний військовий об’єкт пограти у пейнтбол.

Пряма мова: "Відповідальний за організацію охорони колишнього військового аеродрому "Півці" начальник позаштатної комендатури військової частини, підпорядкованої Харківському національному університету Повітряних Сил ЗСУ імені І.Кожедуба, за 3000 гривень хабара організував представникам приватного підприємства безперешкодний пропуск на аеродром у Чернігові для проведення змагань з пейнтболу". 

 

Деталі: Ще 500 доларів військовослужбовець отримав за сприяння у подальшому в отриманні ділянки на аеродромі у тривалу оренду.

Офіцера затримали 9 липня під час одержання неправомірної вигоди.

Тривають слідчі дії.

Пряма мова: "Затриманому готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3  ст. 368 (хабарництво) ККУ та вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу".

Українська правда

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Теми: прокуратура армія Чернігівська область хабар


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