Военный за взятки пускал на охраняемый объект поиграть в пейнтбол

Источник: пресс-служба Военной прокуратуры Центрального региона

Военная прокуратура Черниговского гарнизона задержала начальника комендатуры воинской части, который за взятки пускал гражданских лиц на охраняемый военный объект поиграть в пейнтбол.

Прямая речь: "Ответственный за организацию охраны бывшего военного аэродрома "Пивцы" начальник нештатной комендатуры военной части, подчиненной Харьковскому национальному университету Воздушных Сил ВСУ имени И. Кожедуба, за 3000 гривен взятки организовал представителям частного предприятия беспрепятственный пропуск на аэродром в Чернигове для проведения соревнований по пейнтболу".

Детали: Еще 500 долларов военнослужащий получил за содействие в дальнейшем в получении участка на аэродроме в длительную аренду.

Офицера задержали 9 июля во время получения неправомерной выгоды.

Продолжаются следственные действия.

Прямая речь: "Задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 368 (взяточничество) УК и решается вопрос об избрании ему меры пресечения".