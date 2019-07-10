Зеленський – лідер симпатій українців, Порошенко очолює антирейтинг – КМІС

Найбільш позитивно серед політиків і громадських діячів українці ставляться до чинного президента Володимира Зеленського, найнегативніше – до його попередника Петра Порошенка.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології з 25 червня по 7 липня.

Зазначається, що респондентам ставилися запитання "Кого з цих політиків або суспільно-політичних діячів Ви знаєте? Як Ви в цілому ставитеся до цього політика - позитивно, негативно або нейтрально?" щодо ряду громадсько-політичних діячів.

Згідно даних опитування, Зеленського знають 99,3% українців, 67,8% з них – мають позитивне ставлення до нього, 8% – негативно ставляться до глави держави, 17% – мають нейтральне ставлення 7,1% мали проблеми з відповіддю на запитання.

Голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков має такий рівень підтримки: 51,6 – позитивної, 10,7% – негативної, 24,6 – нейтрального ставлення, 37,3% опитаних не знають, хто такий Разумков.

На третьому місці серед тих, кого підтримують українці – представник президента Верховній Раді Руслан Стефанчук: 41,1% позитивного ставлення, 16,6% – негативного, 25.5% – нейтрального. Водночас знають, хто такий Стефанчук, лише 25% опитаних соціологами українців.

Найменший рівень позитиву викликає в респондентів чинний міністр внутрішніх справ Арсен Аваков – 5,9%, 54,5% опитаних ставляться до нього негативно, але 27,1% – мають нейтральне ставлення.

Найбільш негативне ставлення, згідно з дослідженням, – до п’ятого президента Петра Порошенка (відомий 99,6% опитаних) – 70,9%. Позитивно ставляться до нього – 12,7% респондентів, нейтрально – 13,4%.

Один із лідерів партії "Опозиційна платформа – За життя" кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук викликає негативні емоції в 55,8% опитаних, 19,1% респондентів, які його знають (а це – 82,7%), ставляться до нього позитивно, 18,5% – мають нейтральне ставлення.

З усіма результатами можна ознайомитися з таблиці.

Опитування КМІС проходило з 25 червня по 7 липня. Методом особистого інтерв'ю соціологи опитали 2004 респонденти, що мешкають у 129 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) від 18 років.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн–ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% – для показників близьких до 25%, 2,0% – для показників близьких до 10%, 1,4% – для показників близьких до 5%.