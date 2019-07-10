Наиболее положительно среди политиков и общественных деятелей украинцы относятся к действующему президенту Владимиру Зеленскому, наиболее негативно - к его предшественнику Петру Порошенко.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 25 июня по 7 июля.

Отмечается, что респондентам задавались вопросы "Кого из этих политиков или общественно-политических деятелей Вы знаете? Как Вы в целом относитесь к этому политику - положительно, отрицательно или нейтрально?" по ряду общественно-политических деятелей.

Согласно данным опроса, Зеленского знают 99,3% украинцев, 67,8% из них - имеют положительное отношение к нему, 8% - отрицательно относятся к главе государства, 17% - имеют нейтральное отношение 7,1% имели проблемы с ответом на вопрос.

Председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков имеет такой уровень поддержки: 51,6% - положительной, 10,7% - отрицательной, 24,6% - нейтрального отношения, 37,3% опрошенных не знают, кто такой Разумков.

На третьем месте среди тех, кого поддерживают украинцы, - представитель президента Верховной Раде Руслан Стефанчук: 41,1% позитивного отношения, 16,6% - отрицательного, 25,5% - нейтрального. В то же время знают, кто такой Стефанчук, лишь 25% опрошенных социологами украинцев.

Наименьший уровень позитива вызывает у респондентов действующий министр внутренних дел Арсен Аваков - 5,9%, 54.5% опрошенных относятся к нему отрицательно, но 27,1% - имеют нейтральное отношение.

Наиболее негативное отношение, согласно исследованию, - к пятому президенту Петру Порошенко (известен 99,6% опрошенных) - 70,9%. Положительно относятся к нему - 12,7% респондентов, нейтрально - 13,4%.

Один из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук вызывает негативные эмоции у 55,8% опрошенных, 19,1% респондентов, которые его знают (а это - 82,7%), относятся к нему положительно, 18,5% - имеют нейтральное отношение.

Со всеми результатами можно ознакомиться в таблице.

Опрос КМИС проходил с 25 июня по 7 июля. Методом личного интервью социологи опросили 2004 респондентов, проживающих в 129 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.