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НАБУ: посадовець за 10 тисяч доларів обіцяв посаду у Фонді держмайна

Середа, 10 липня 2019, 12:07

Джерело: повідомлення про підозру на сайті Національного антикорупційного бюро.

Заступник голови Державної архівної служби обіцяв за 10 тисяч доларів працевлаштування у Фонді державного майна.

На сайті служби вказано, що заступником голови Укрдержархіву є Бондарчук Ігор Володимирович.

Деталі: Підозра стосується зловживання впливом (ст.369-2 КК України).

За даними слідства, чиновник погодився зменшити вартість "послуги" до 9,8 тисяч доларів. 

Гроші передавалися частинами. Посадовця затримали під час отримання чергового траншу.

Заступника голови Укрдержархіву також спіймали на внесенні завідомо недостовірних відомостей до е-декларації за 2016 рік.

Чиновник не повідомив про дохід у 1,24 млн грн та видатки у 1,105 млн грн, а також про нерухомість вартістю понад 3 млн грн, яку він подарував іншій особі.

Водночас працівники НАБУ застерегли, що особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не довели в законному порядку і встановили обвинувальним вироком суду.

Українська правда
Теми: НАБУ
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