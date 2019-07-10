Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

НАБУ: чиновник за 10 тысяч долларов обещал должность в Фонде госимущества

Среда, 10 июля 2019, 12:07

Источник: сообщение о подозрении на сайте Национального антикоррупционного бюро

Зампред Государственной архивной службы обещал за 10 тысяч долларов трудоустройство в Фонде государственного имущества.

На сайте службы указано, что заместителем председателя Укргосархива является Бондарчук Игорь Владимирович.

Детали: Подозрение касается злоупотребления влиянием (ст.369-2 УК Украины).

По данным следствия, чиновник согласился уменьшить стоимость "услуги" до 9800 долларов.

Деньги передавались частями. Чиновника задержали во время получения очередного транша.

Зампреда Укргосархива также поймали на внесении заведомо недостоверных сведений в электронную декларацию за 2016 год.

Чиновник не сообщил о доходе в 1 миллион 240 тыс. грн и расходы на сумму свыше 1 млн грн, а также о недвижимости стоимостью более 3 млн грн, которую он подарил другому лицу.

В то же время сотрудники НАБУ предупредили, что лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его вина не доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Украинская правда
Темы: НАБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Все новости...
НАБУ
"Дело Золотого мандарина": Логвинскому сообщили о подозрении, но заочно
Дело Чауса: может ли апелляция ВАКС слить одно из самых громких дел НАБУ
НАБУ обыскивает "слугу" Марченко из-за возможных махинаций ее помощницы. Во фракции прокомментировали
Последние новости
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
Все новости...
Реклама: