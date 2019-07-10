НАБУ: чиновник за 10 тысяч долларов обещал должность в Фонде госимущества

Источник: сообщение о подозрении на сайте Национального антикоррупционного бюро

Зампред Государственной архивной службы обещал за 10 тысяч долларов трудоустройство в Фонде государственного имущества.

На сайте службы указано, что заместителем председателя Укргосархива является Бондарчук Игорь Владимирович.

Детали: Подозрение касается злоупотребления влиянием (ст.369-2 УК Украины).

По данным следствия, чиновник согласился уменьшить стоимость "услуги" до 9800 долларов.

Деньги передавались частями. Чиновника задержали во время получения очередного транша.

Зампреда Укргосархива также поймали на внесении заведомо недостоверных сведений в электронную декларацию за 2016 год.

Чиновник не сообщил о доходе в 1 миллион 240 тыс. грн и расходы на сумму свыше 1 млн грн, а также о недвижимости стоимостью более 3 млн грн, которую он подарил другому лицу.

В то же время сотрудники НАБУ предупредили, что лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его вина не доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.