НАБУ: чиновник за 10 тысяч долларов обещал должность в Фонде госимущества

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Среда, 10 июля 2019, 12:07

Источник: сообщение о подозрении на сайте Национального антикоррупционного бюро

Зампред Государственной архивной службы обещал за 10 тысяч долларов трудоустройство в Фонде государственного имущества.

На сайте службы указано, что заместителем председателя Укргосархива является Бондарчук Игорь Владимирович.

Детали: Подозрение касается злоупотребления влиянием (ст.369-2 УК Украины).

По данным следствия, чиновник согласился уменьшить стоимость "услуги" до 9800 долларов.

Деньги передавались частями. Чиновника задержали во время получения очередного транша.

Зампреда Укргосархива также поймали на внесении заведомо недостоверных сведений в электронную декларацию за 2016 год.

Чиновник не сообщил о доходе в 1 миллион 240 тыс. грн и расходы на сумму свыше 1 млн грн, а также о недвижимости стоимостью более 3 млн грн, которую он подарил другому лицу.

В то же время сотрудники НАБУ предупредили, что лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его вина не доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Украинская правда

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Темы: НАБУ


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