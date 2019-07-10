Зеленський призначив голову Київської ОДА

Джерело: "Українська правда"

Президент Володимир Зеленський призначив головою Київської обласної державної адміністрації Михайла Бно-Айріяна.



Деталі: 10 липня під час візиту до Борисполя Зеленський представив нового очільника Київської ОДА. Захід транслювали кілька українських телеканалів.

Зеленський у Борисполі вручив Бно-Айріяну посвідчення.

Глава держави наголосив, що поряд із розвитком регіону та впровадженням нових технологій в області представники влади повинні пам’ятати й про щоденні питання мешканців.

Пряма мова: "Не забувайте про такі проблеми, як лікарні, дитячі садочки, школи – звертайте увагу на ці важливі речі".

35-річний економіст-міжнародник уродженець Азербайджану Бно-Айріян має дипломатичний ранг – радник першого класу. Працював заступником директора з комунікацій та міжнародного співробітництва у "НЕК "Укренерго".

Згідно з декларацією, минулого року на керівній посаді в "Укренерго" Бно-Айріян заробив 3,4 мільйона гривень.

У 2015 році працював у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості, де очолював напрямок стратегічного планування та європейської інтеграції.

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