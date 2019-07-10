Зеленський призначив голову Київської ОДА

8167 переглядів
Середа, 10 липня 2019, 12:36

Джерело: "Українська правда"

Президент Володимир Зеленський призначив головою Київської обласної державної адміністрації Михайла Бно-Айріяна.

Деталі: 10 липня під час візиту до Борисполя Зеленський представив нового очільника Київської ОДА. Захід транслювали кілька українських телеканалів.

 

35-річний економіст-міжнародник уродженець Азербайджану Бно-Айріян має дипломатичний ранг – радник першого класу. Працював заступником директора з комунікацій та міжнародного співробітництва у "НЕК "Укренерго".

Згідно з декларацією, минулого року на керівній посаді в "Укренерго" Бно-Айріян заробив 3,4 мільйона гривень.

У 2015 році працював у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості, де очолював напрямок стратегічного планування та європейської інтеграції.

Знати більше:

Торговець із Придністров'я, прихильник возз'єднання "братських народів", одногрупник Разумкова та інші ставленики Зеленського. Досьє

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"



powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Зеленський вигнав секретаря міськради Борисполя з зустрічі
На Одещині екс-голову РДА знайшли повішеним
Соціологи дізналися, кого українці хочуть бачити прем’єром
Рейтинг партій: Три партії нарощують міць, інші втрачають позиції
Усі новини
Культура

30 витворів мистецтва, які потрібно побачити

їжа

Як португальські паштейші смачно приживаються в Україні

їжа

Чим замінити цибулю