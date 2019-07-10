Зеленский назначил председателя Киевской ОГА

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Среда, 10 июля 2019, 12:36

Источник: "Украинская правда"

Президент Владимир Зеленский назначил председателем Киевской областной государственной администрации Михаила Бно-Айрияна.

Детали: 10 июля во время визита в Борисполь Зеленский представил нового руководителя Киевской ОГА. Мероприятие транслировали несколько украинских телеканалов.

 

35-летний экономист-международник уроженец Азербайджана Бно-Айриян имеет дипломатический ранг - советник первого класса. Работал заместителем директора по коммуникациям и международного сотрудничества в "НЭК" Укрэнерго".

Согласно декларации, в прошлом году на руководящей должности в "Укрэнерго" Бно-Айриян заработал 3,4 миллиона гривен.

В 2015 году работал в Министерстве энергетики и угольной промышленности, где возглавлял направление стратегического планирования и европейской интеграции.

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