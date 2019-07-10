Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский назначил председателя Киевской ОГА

Среда, 10 июля 2019, 12:36

Источник: "Украинская правда"

Президент Владимир Зеленский назначил председателем Киевской областной государственной администрации Михаила Бно-Айрияна.

Детали: 10 июля во время визита в Борисполь Зеленский представил нового руководителя Киевской ОГА. Мероприятие транслировали несколько украинских телеканалов.

 

Зеленский в Борисполе вручил Бно-Айрияну удостоверение.

Глава государства подчеркнул, что наряду с развитием региона и внедрением новых технологий в области представители власти должны помнить и о ежедневных вопросах жителей.

Прямая речь: "Не забывайте о таких проблемах, как больницы, детские сады, школы - обращайте внимание на эти важные вещи".

 

35-летний экономист-международник уроженец Азербайджана Бно-Айриян имеет дипломатический ранг - советник первого класса. Работал заместителем директора по коммуникациям и международного сотрудничества в "НЭК" Укрэнерго".

Согласно декларации, в прошлом году на руководящей должности в "Укрэнерго" Бно-Айриян заработал 3,4 миллиона гривен.

В 2015 году работал в Министерстве энергетики и угольной промышленности, где возглавлял направление стратегического планирования и европейской интеграции.

Знать больше:

Торговец из Приднестровья, сторонник воссоединения "братских народов", одногруппник Разумкова и другие ставленники Зеленского. Досье

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевская областьЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Все новости...
Киевская область
В полицию Киевщины подали более 6 тысяч заявлений о розыске уклонистов
Небытов призвал людей сообщать о пролете дронов и ракет − это помогает сбивать
СБУ взялась за попа УПЦ МП в Бородянке из-за помощи оккупантам и пыточной
Последние новости
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
Все новости...
Реклама: