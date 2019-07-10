Прохолода в Україні затримається. Коли чекати літнього потепління

Найближчої доби в Україні збережеться прохолодна погода, місцями короткочасний дощ.

Про це, посилаючись на дані Укргідометцентрі, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Вночі 11 липня переважно без опадів, вдень в більшості областей невеликий дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 8-13°, вдень 17-22°, у південних і східних областях вночі 11-16°, вдень 21-26°.

У Карпатах очікуються дощі, температура вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°. У Криму грозові дощі, температура вночі 17-19°, вдень 22-24°.

У Києві в четвер вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень 18-20°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в столиці 11 липня найвища температура вдень була зафіксована на позначці 33,4 градусів тепла в 1959 році, найнижча – вночі на позначці 8,8 градусів вище нуля в 1935 році.

12 липня, вночі без опадів, вдень місцями короткочасні дощі, грози. Вітер західний і північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, на узбережжі морів до 16°; вдень 18-23°, на півдні та сході країни 23-26°; у Карпатах вночі 3-8°, вдень 6-11°.

У Києві в п'ятницю вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 20-22°.

10 липня в 9.00 температура води в Чорному і Азовському морях була 23-24°, біля Одеси і Приморського 18-19°, в Дніпрі в межах Києва 20°.

Водночас синоптик Наталка Діденко зазначає, що за попередніми прогнозами, справжнє літнє потепління очікується 20-22 липня.

"Тобто, аж не найближчими, а наступними вихідними очікується підвищення температури повітря до +26+29, у південній частині України до +28+32 градусів. Там знову з південних широт попре спека на Західну та Південну Європу, водночас дихне й на Східну, на нас", – написала вона у Facebook.