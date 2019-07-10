Прохлада в Украине задержится. Когда ждать летнего потепления

В ближайшие сутки в Украине сохранится прохладная погода, местами кратковременный дождь.

Об этом, ссылаясь на данные Укргидометцентра, сообщает "Интерфакс-Украина".



Ночью 11 июля преимущественно без осадков, днем в большинстве областей небольшой дождь, местами гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 8-13°, днем 17-22°, в южных и восточных областях ночью 11-16°, днем 21-26°.



В Карпатах ожидаются дожди, температура ночью 2-7° тепла, днем 6-11°. В Крыму грозовые дожди, температура ночью 17-19°, днем 22-24°.



В Киеве в четверг ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-11°, днем 18-20°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в столице 11 июля самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 33,4 градусов тепла в 1959 году, самая низкая – ночью на отметке 8,8 градусов выше ноля в 1935 году.



12 июля, ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер западный и северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, на побережье морей до 16°; днем 18-23°, на юге и востоке страны 23-26°; в Карпатах ночью 3-8°, днем 6-11°.



В Киеве в пятницу ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 20-22°.



10 июля в 9.00 температура воды в Черном и Азовском морях была 23-24°, возле Одессы и Приморского 18-19°, в Днепре в пределах Киева 20°.

В то же время синоптик Наталья Диденко отмечает, что по предварительным прогнозам, настоящее летнее потепление ожидается 20-22 июля.

"То есть, даже не в ближайшие, а в следующие выходные ожидается повышение температуры воздуха до +26 +29, в южной части Украины до +28 +32 градусов. Там снова с южных широт попрет жара на Западную и Южную Европу, одновременно дохнет и на Восточную, на нас", - написала она в Facebook.