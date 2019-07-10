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СБУ блокувала продаж конфіденційної інформації з державної бази даних

Середа, 10 липня 2019, 13:59

Джерело: сайт СБУ  

СБУ спільно з Державним бюро розслідувань і Генпрокуратурою викрили та блокували продаж інформації з обмеженим доступом з державних автоматизованих інформаційних систем у Хмельницькій області.

Пряма мова: "Оперативники спецслужби встановили, що колишній працівник ДПС налагодив протиправний механізм отримання та збуту відомостей з обмеженим доступом".

Деталі: Зловмисник продавав інформацію про в’їзд-виїзд громадян за кордон, наявність заборони в’їзду в Україну для іноземців тощо.

Чоловіка затримали у Хмельницькому після спроби чергової передачі даних.

"Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 361-2 ККУ".

Правоохоронці проводять невідкладні слідчі дії для притягнення до відповідальності інших посадовців, причетних до незаконної діяльності.

Українська правда
Теми: СБУХмельницький
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