СБУ блокировала продажу конфиденциальной информации из государственной базы данных

Источник: сайт СБУ

СБУ совместно с Государственным бюро расследований и Генпрокуратурой разоблачили и блокировали продажу информации с ограниченным доступом из государственных автоматизированных информационных систем в Хмельницкой области.

Прямая речь: "Оперативники спецслужбы установили, что бывший работник ГПС наладил противоправный механизм получения и сбыта сведений с ограниченным доступом".

Детали: Злоумышленник продавал информацию о въезде-выезде граждан за рубеж, наличии запрета на въезд в Украину для иностранцев и тому подобное.

Мужчину задержали в Хмельницком после попытки очередной передачи данных.

"Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 361-2 УК".

Правоохранители проводят неотложные следственные действия для привлечения к ответственности других должностных лиц, причастных к незаконной деятельности.