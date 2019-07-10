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Подав у відставку посол Британії, який жорстко критикував Трампа у "злитій" переписці

Середа, 10 липня 2019, 14:28

Британський посол у США Кім Даррок, дипломатична переписка якого призвела до конфлікту з президентом Дональдом Трампом, подав у відставку.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Причиною конфлікту стало опубліковане у ЗМІ дипломатичне листування посла, в якому він називав Трампа "невмілим" і "некомпетентним". Даррок попереджав уряд, що "кар'єра Трампа може закінчитися ганьбою". Серед іншого, він описував конфлікти в Білому домі як "ножові бої".

Це викликало жорстку реакцію Дональда Трампа, який заявив, що не працюватиме із британським послом, і додатково розкритикував прем'єрку Терезу Мей.

У листі про відставку Даррок пояснив, що рішення залишити посаду повинне покласти край спекуляціям довкола злитого дипломатичного листування.

"Нинішня ситуація унеможливлює виконання моєї ролі так, як мені б хотілося", - цитує лист дипломата Evening Standard.

"Хоча мій мандат не має закінчитися до кінця цього року, я вважаю, що в цих обставинах відповідальний шлях полягає в тому, щоб дозволити призначення нового посла", - зазначив Даррок.

Нагадаємо:

  • У конфлікті уряд Британії та прем’єрка Тереза Мей публічно підтвердили свою повну підтримку послу.
  • Водночас на Даунінг-стріт назвали витік прикрим  і заявили, що Велика Британія і США, як і раніше, розділяють "особливі та міцні" відносини.

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Теми: СШАВелика БританіяЗМІ
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