Подал в отставку посол Британии, который жестко критиковал Трампа в "слитой" переписке

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Среда, 10 июля 2019, 14:28

Британский посол в США Ким Даррок, дипломатическая переписка которого привела к конфликту с президентом Дональдом Трампом, подал в отставку.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Причиной конфликта стало опубликованная в СМИ дипломатическая переписка посла, в которой он называл Трампа "неумелым" и "некомпетентным". Даррок предупреждал правительство, что "карьера Трампа может закончиться позором". Среди прочего, он описывал конфликты в Белом доме как "ножевые бои".

Это вызвало жесткую реакцию Дональда Трампа, который заявил, что не будет работать с британским послом, и дополнительно раскритиковал премьера Терезу Мэй.

В письме об отставке Даррок пояснил, что решение оставить должность должно положить конец спекуляциям вокруг слитой дипломатической переписки.

"Нынешняя ситуация делает невозможным выполнение моей роли так, как мне бы хотелось", - цитирует письмо дипломата Evening Standard.

"Хотя мой мандат не должен закончиться к концу этого года, я считаю, что в этих обстоятельствах ответственный путь состоит в том, чтобы позволить назначение нового посла", - отметил Даррок.

Напомним:

  • В конфликте правительство Великобритании и премьер Тереза ​​Мэй публично подтвердили свою полную поддержку послу.
  • В то же время на Даунинг-стрит назвали утечку досадной и заявили, что Великобритания и США, по-прежнему разделяют "особые и прочные" отношения.

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Темы: США Британия СМИ


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