Поліція затримала чоловіка за напад на нардепа

Столичні поліцейські затримали чоловіка за напад на народного депутата.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Зазначається, що напередодні ввечері під час зустрічі із виборцями у Деснянському районі столиці правопорушник розпилив в обличчя депутата сльозогінний газ.

Правоохоронці не називають ім’я нардепа, але за даними "Української правди", це позафракційний депутат Борислав Береза.

Зазначається, що правопорушника зупинила охорона потерпілого, а поліція затримала його. Ним виявився 44-річний місцевий мешканець.

Відкрито кримінальне провадження. Вирішується питання щодо оголошення чоловіку про підозру у вчиненні правопорушення.