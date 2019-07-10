Поліція затримала чоловіка за напад на нардепа

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Середа, 10 липня 2019, 15:12

Столичні поліцейські затримали чоловіка за напад на народного депутата.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Зазначається, що напередодні ввечері під час зустрічі із виборцями у Деснянському районі столиці правопорушник розпилив в обличчя депутата сльозогінний газ.

Правоохоронці не називають ім’я нардепа, але за даними "Української правди", це позафракційний депутат Борислав Береза. 

Зазначається, що правопорушника зупинила охорона потерпілого, а поліція затримала його. Ним виявився 44-річний місцевий мешканець.

Відкрито кримінальне провадження. Вирішується питання щодо оголошення чоловіку про підозру у вчиненні правопорушення.

Українська правда

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Теми: поліція Київ


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