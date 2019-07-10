Поліція затримала чоловіка за напад на нардепа
Столичні поліцейські затримали чоловіка за напад на народного депутата.
Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.
Зазначається, що напередодні ввечері під час зустрічі із виборцями у Деснянському районі столиці правопорушник розпилив в обличчя депутата сльозогінний газ.
Правоохоронці не називають ім’я нардепа, але за даними "Української правди", це позафракційний депутат Борислав Береза.
Зазначається, що правопорушника зупинила охорона потерпілого, а поліція затримала його. Ним виявився 44-річний місцевий мешканець.
Відкрито кримінальне провадження. Вирішується питання щодо оголошення чоловіку про підозру у вчиненні правопорушення.
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