Полиция задержала мужчину за нападение на нардепа

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Среда, 10 июля 2019, 15:12

Столичные полицейские задержали мужчину за нападение на народного депутата.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Отмечается, что накануне вечером во время встречи с избирателями в Деснянском районе столицы правонарушитель распылил в лицо депутата слезоточивый газ.

Правоохранители не называют имя нардепа, но по данным "Украинской правды", это внефракционный депутат Борислав Береза.

Отмечается, что правонарушителя остановила охрана потерпевшего, а полиция задержала его. Им оказался 44-летний местный житель.

Открыто уголовное производство. Решается вопрос об объявлении мужчине подозрения в совершении правонарушения.

Украинская правда

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Темы: полиция Киев


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