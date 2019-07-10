Полиция задержала мужчину за нападение на нардепа
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Среда, 10 июля 2019, 15:12
Столичные полицейские задержали мужчину за нападение на народного депутата.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
Отмечается, что накануне вечером во время встречи с избирателями в Деснянском районе столицы правонарушитель распылил в лицо депутата слезоточивый газ.
Правоохранители не называют имя нардепа, но по данным "Украинской правды", это внефракционный депутат Борислав Береза.
Отмечается, что правонарушителя остановила охрана потерпевшего, а полиция задержала его. Им оказался 44-летний местный житель.
Открыто уголовное производство. Решается вопрос об объявлении мужчине подозрения в совершении правонарушения.
Украинская правда
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