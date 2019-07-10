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Підтримка вступу України до НАТО сягла історичного максимуму – опитування

Середа, 10 липня 2019, 15:52

У червні 2019 року підтримка членства України у НАТО досягла найвищого показника за останні роки - 53%.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать результати дослідження соціологічної групи "Рейтинг" на замовлення Міжнародного Республіканського Інституту (IRI).

Згідно з опитуванням, якби сьогодні проводився референдум про вступ України до НАТО, 53% респондентів підтримали б вступ, 29% виступили би проти.

Не брали б участі в референдумі 4% опитаних. Ще 14% було важко відповісти на запитання.

Зауважимо, той же опитувальник застосовується соціологічною групою з 2014 року, і вперше рівень підтримки членства в Альянсі сягнув максимуму саме у червні цього року.

 

Найвища підтримка членства України у силовому блоці – на Заході країни (80%). У Центрі показник становить 54%, на Півдні – 36%. Найнижчу підтримку вступу України до НАТО висловлюють жителі Сходу України – 29%.

 

Опитування проводилося по всій Україні (крім окупованих територій Криму і Донбасу) з 13 по 23 червня 2019 року.

Всього було опитано 2 400 жителів України віком 18 років і старше, які мають право голосувати. Вибірка є репрезентативною за статтю, віком, регіоном і розміром населеного пункту.

Допустима похибка не перевищує 2.0%. Коефіцієнт досяжності респондентів – 61.8%.

"Українська правда" у Threads

Теми: УкраїнаНАТОопитування
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