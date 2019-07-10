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Поддержка вступления Украины в НАТО достигла исторического максимума - опрос

Среда, 10 июля 2019, 15:52

В июне 2019 года поддержка членства Украины в НАТО достигла самого высокого показателя за последние годы - 53%.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты исследования социологической группы "Рейтинг" по заказу Международного Республиканского Института (IRI).

Согласно опросу, если бы сегодня проводился референдум о вступлении Украины в НАТО, 53% респондентов поддержали бы вступление, 29% выступили бы против.

Не принимали бы участия в референдуме 4% опрошенных. Еще 14% затруднились ответить на вопрос.

Заметим, тот же опросник применяется социологической группой с 2014 года, и впервые уровень поддержки членства в Альянсе достиг максимума именно в июне этого года.

 

Самая высокая поддержка членства Украины в силовом блоке - на Западе страны (80%). В Центре показатель составляет 54%, на Юге - 36%. Самую низкую поддержку вступления Украины в НАТО выражают жители Востока Украины - 29%.

 

Опрос проводился по всей Украине (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса) с 13 по 23 июня 2019 года.

Всего было опрошено 2 400 жителей Украины в возрасте 18 лет и старше, имеющих право голосовать. Выборка является репрезентативной по полу, возрасту, региону и размеру населенного пункта.

Допустимая погрешность не превышает 2.0%. Коэффициент охвата респондентов - 61.8%.

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Темы: УкраинаНАТОопрос
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