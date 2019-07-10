Екс-губернатору Запоріжжя оголосили підозру через декларацію
Колишньому очільнику однієї з Обласних державних адміністрації повідомили про підозру у неподанні декларації та декларуванні недостовірної інформації.
Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, не називаючи ім’я підозрюваного.
Зазначається, що 9 липня прокурори САП погодили, а детективи Національного антикорупційного бюро оголосили чиновнику підозру.
Слідство стверджує, що він не подав декларацію за 2015 рік та вніс недостовірні дані до декларацій за 2016 та 2017 роки.
За даними джерел "Української правди" в антикорупційних органах, йдеться про екс-очільника Запорізької області Костянтина Бриля.
"Чиновник у деклараціях за 2016 та 2017 роки не вказав майно, а саме: об’єкти нерухомості, у тому числі земельну ділянку, автомобілі, а також доходи та корпоративні права, на загальну суму майже 35 млн грн та 8 млн грн відповідно", – зазначається в офіційному повідомленні САП.
Екс-губернатор не з’явився на виклик детективів НАБУ та не перебуває за місцем проживання, тому повідомлення про підозру йому направили поштою.
Нагадаємо:
- У 2017 році антикорупційна комісія при ОДА підписала протокол з рішенням направити його в Генпрокуратуру, САП и НАЗК про незаконне збагачення Костянтина Бриля. У ньому зазначалося, що виявлені статки не відповідають задекларованим прибуткам губернатора Запоріжжя.
- Сам Бриль пізніше скасував цю комісію, в якій розповіли про його незаконне збагачення.
- У 2018 році журналісти дізнались, що Бриль не вказав у декларації Range Rover і 4 Mercedes, а також не відобразив чималі витрати на закордонні подорожі.
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