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Экс-губернатору Запорожья объявили подозрение из-за декларации

Среда, 10 июля 2019, 15:57

Бывшему главе одной из областных государственных администраций сообщили о подозрении в неподаче декларации и декларировании недостоверной информации.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, не называя имя подозреваемого.

Отмечается, что 9 июля прокуроры САП согласовали, а детективы Национального антикоррупционного бюро объявили чиновнику подозрение.

Следствие утверждает, что он не подал декларацию 2015 год и внес недостоверные данные в декларации за 2016 и 2017 годы.

По данным источников "Украинской правды" в антикоррупционных органах, речь идет об экс-главе Запорожской области Константине Брыле.

"Чиновник в декларациях за 2016 и 2017 годы не указал имущество, а именно: объекты недвижимости, в том числе земельный участок, автомобили, а также доходы и корпоративные права, на общую сумму почти 35 млн грн и 8 млн грн соответственно", – говорится в официальном сообщении САП.

Экс-губернатор не явился на вызов детективов НАБУ и не находится по месту жительства, поэтому сообщение о подозрении ему направили по почте.

Напомним:

  • В 2017 году антикоррупционная комиссия при ОГА подписала протокол с решением направить его в Генпрокуратуру, САП и НАПК о незаконном обогащении Константина Брыля. В нем отмечалось, что состояние чиновника не соответствуют его декларируемым доходам.
  • Сам Брыль позже отменил эту комиссию, в которой рассказали о его незаконном обогащении.
  • В 2018 году журналисты узнали, что Брыль не указал в декларации Range Rover и 4 Mercedes, а также не отразил немалые расходы на зарубежные путешествия.

Соня Лукашова, УП

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