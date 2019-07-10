Підполковник Нацгвардії з громадянством РФ збирав секретні дані про АТО – СБУ

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Середа, 10 липня 2019, 16:33

Співробітники військової контррозвідки Служби безпеки викрили підполковника Національної Гвардії України, який має російське громадянство і добровільно попросився в зону проведення Операції об'єднаних сил, де збирав секретну інформацію про бойові завдання українських військових.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Зазначається, що у 2014 році чоловік, підтримуючи ідеологію так званого "русского міра", виїхав до окупованого Криму "у пошуках кращої долі", де отримав паспорт громадянина РФ.

Крім того він отримав водійське посвідчення, став на військовий облік і у пільговому порядку оформив російську військову пенсію, оскільки у 1995 році у складі ЗС РФ брав участь у бойових діях у Чечні.

 
фото СБУ

За даними СБУ, у 2016 році підполковник влаштувався на військову службу до Головного управління Національної гвардії за сприяння колишнього керівництва НГУ. Повідомляється, що він отримав допуск до державної таємниці та ініціативно звернувся до командування щодо направлення його в район проведення антитерористичної операції.

 
фото сбу

"Перебуваючи в Штабі АТО, підполковник, порушуючи встановлені вимоги режиму секретності, накопичував на особистих флеш-носіях великий обсяг секретної інформації щодо виконання бойових завдань підрозділами НГУ зі складу сил антитерористичної операції", - йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що для попередження витоку та розголошення відомостей, що становлять державну таємницю, співробітники військової контррозвідки СБ України вилучили з незаконного обігу виявлені носії інформації, підполковника відсторонено від виконання службових обов’язків, отримані стосовно нього матеріали передано до органів досудового розслідування.

Як повідомили "Українській правді" у прес-службі Нацгвардії, наразі проводиться службове розслідування відносно підполковника.

Разом з тим додали, що допуск до державної таємниці йому було надано розпорядженням СБУ після проведення працівниками спецслужби всесторонньої перевірки цього офіцера та його родичів.

Українська правда

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Теми: СБУ Нацгвардія Донбас АТО


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