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Подполковник Нацгвардии с гражданством РФ собирал секретные данные об АТО – СБУ

Среда, 10 июля 2019, 16:33
Подполковник Нацгвардии с гражданством РФ собирал секретные данные об АТО – СБУ

Сотрудники военной контрразведки Службы безопасности разоблачили подполковника Национальной Гвардии Украины, имеющий российское гражданство и добровольно попросился в зону проведения операции объединенных сил, где собирал секретную информацию о боевых задачах украинских военных.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что в 2014 году мужчина, поддерживая идеологию так называемого "русского мира", выехал в оккупированный Крыма "в поисках лучшей доли", где получил паспорт гражданина РФ.

Кроме того, он получил водительское удостоверение, стал на воинский учет и в льготном порядке оформил российскую военную пенсию, поскольку в 1995 году в составе ВС РФ участвовал в боевых действиях в Чечне.

 
фото сбу

По данным СБУ, в 2016 году подполковник устроился на военную службу в Главное управление Национальной гвардии при содействии бывшего руководства НГУ. Сообщается, что он получил допуск к государственной тайне и инициативно обратился к командованию о направлении его в район проведения антитеррористической операции.

 
фото сбу

"Находясь в штабе АТО, подполковник, нарушая установленные требования режима секретности, накапливал на личных флэш-носителях большой объем секретной информации по выполнению боевых задач подразделениями НГУ из состава сил антитеррористической операции", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что для предупреждения утечки и разглашения сведений, составляющих государственную тайну, сотрудники военной контрразведки СБ Украины изъяли из незаконного оборота обнаружены носители информации, подполковника отстранен от исполнения служебных обязанностей, полученные в отношении него материалы переданы в органы досудебного расследования.

Как сообщили "Украинской правде" в пресс-службе Нацгвардии, сейчас проводится служебное расследование в отношении офицера.

Вместе с тем добавили, что допуск к государственной тайне ему было дан распоряжением СБУ после проведения работниками спецслужбы всесторонней проверки этого офицера и его родственников.

Украинская правда

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Темы: СБУНацгвардияДонбассАТО
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