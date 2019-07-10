За місяць підтримка Зеленського зросла майже удвічі

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Середа, 10 липня 2019, 17:20

Джерело: дослідження соціологічної групи "Рейтинг"

За місяць підтримка діяльності президента Володимира Зеленського зросла майже удвічі.

Деталі: Респондентів запитали у травні і червні, чи схвалюють вони діяльність новообраного президента.

У травні, вірніше за результатами роботи Зеленського протягом 11 днів після інавгурації 20 травня, "цілком схвалювали" його дії 17% опитаних, "скоріше схвалювали" 22%.

За місяць показник однозначної підтримки президента зріс до 32%, а тих, хто радше схвалює його дії – до 35%.

Найбільше підтримують Зеленського громадяни віком від 18 до 50 років на півдні країни і в центральній Україні.

 
 
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соціологічна група "рейтинг"

Опитування, у вигляді особистого інтерв'ю у респондента вдома, проводилося по всій Україні, крім окупованих територій Криму і Донбасу, з 12 по 23 червня 2019 року.

"Рейтинг" проводив дослідження на замовлення Міжнародного республіканського інституту й опитав 2,400 виборців України. Вибірка є репрезентативною за статтю, віком, регіоном і розміром населеного пункту.

Похибка не перевищує 2%. Коефіцієнт досяжності респондентів – 61.8%.

Українська правда

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Теми: опитування Зеленський


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