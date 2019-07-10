За месяц поддержка Зеленского выросла почти вдвое

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Среда, 10 июля 2019, 17:20

Источник: исследование социологической группы "Рейтинг"

За месяц поддержка деятельности президента Владимира Зеленского выросла почти в два раза.

Детали: Респондентам задали вопрос в мае и июне, одобряют ли они деятельность новоизбранного президента.

В мае, вернее по результатам работы Зеленского в течение 11 дней после инаугурации 20 мая, "вполне одобряли" его действия 17% опрошенных, "скорее одобряли" 22%.

За месяц показатель однозначной поддержки президента вырос до 32%, а тех, кто "скорее одобряют" его действия - до 35%.

Больше всего поддерживают Зеленского граждане в возрасте от 18 до 50 лет на юге страны и в центральной Украине.

 
 
Динамика общественно-политических взглядов в Украине
социологическая группа "рейтинг"

Опрос, в виде личного интервью у респондента дома, проводился по всей Украине, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса, с 12 по 23 июня 2019 года.

"Рейтинг" проводил исследования по заказу Международного республиканского института и опросил 2,400 избирателей Украины. Выборка является репрезентативной по полу, возрасту, региону и размеру населенного пункта.

Погрешность не превышает 2%. Коэффициент охвата респондентов - 61.8%.

Украинская правда

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Темы: опрос Зеленский


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