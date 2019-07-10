Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Стрілянина в центрі Сум: поранено 15-річну дівчину

Середа, 10 липня 2019, 18:44

В центрі Сум, по провулку Терезова, сталася стрілянина, внаслідок якої поранення отримали двоє людей. Серед постраждалих 15-річна дівчина.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Сумської області.

За його даними, подія сталася у середу, повідомлення про неї надійшло на лінію "102" о 13:35 від медичних працівників.

 

Зазначається, що на місце виїхали керівництво обласної і міської поліції, а також слідчо-оперативна група.

Постраждалих доправили до лікарні.

У поліції надзвичайну подію кваліфікували за ч.2 ст.115 Кримінального кодексу "Замах на вбивство" і вживають заходів щодо розшуку стрільця.

Також правоохоронці звертаються до всіх, хто володіє будь-якою інформацією щодо стрілянини, з проханням повідомити про це Сумський відділ поліції. "Анонімність гарантується", - додають у відділі комунікації.

 

Місцеве видання 0542 повідомляє, що другий поранений - чоловік, постраждала рука, стан дівчинки важкий.

Водночас, за інформацією "Sumy Today", яку вони отримали від прес-служби обласної поліції, поранені батько з дочкою.

Попередньо встановлено, що в них з пістолета стріляла жінка. Сталося це в якомусь офісі.

Українська правда
Теми: Суминадзвичайна подія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
Суми
У Сумах – жалоба: зросла кількість жертв через атаку російських дронів
Росія в ніч на 3 липня вдарила дронами по будівлі СБУ в Сумах – Зеленський
Атака "шахедами" по Сумах: зросла кількість загиблих і поранених
Останні новини
16:10
"Хабар через паркан": справу нардепки Марченко передали в суд
16:05
Канабіс у 1,5 раза підвищує ризик деяких ускладнень під час вагітності: дослідження
15:51
Шольц: Другу систему Patriot від Німеччини розгорнуть в Україні ще цього року
15:50
фотоУ Києві підготували пересувні котельні на випадок відсутності обігріву через обстріли
15:35
відеоКомандувач Повітряних сил показав, як "Шахед" збивають "Іглою" з тепловізійним обладнанням
15:33
Шмигаль розповів про нові реформи, які готує Україна
15:24
Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС
15:22
У ЄС можуть запропонувати нову процедуру переговорів про вступ для України
15:18
фотоУламок ракети в Києві пошкодив і висотки ЖК Urban park
15:10
На заправках "Укрнафти" встановили дротові телефони: у компанії пояснили навіщо
Усі новини...
Реклама: