Стрілянина в центрі Сум: поранено 15-річну дівчину

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Середа, 10 липня 2019, 18:44

В центрі Сум, по провулку Терезова, сталася стрілянина, внаслідок якої поранення отримали двоє людей. Серед постраждалих 15-річна дівчина.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Сумської області.

За його даними, подія сталася у середу, повідомлення про неї надійшло на лінію "102" о 13:35 від медичних працівників.

 

Зазначається, що на місце виїхали керівництво обласної і міської поліції, а також слідчо-оперативна група.

Постраждалих доправили до лікарні.

У поліції надзвичайну подію кваліфікували за ч.2 ст.115 Кримінального кодексу "Замах на вбивство" і вживають заходів щодо розшуку стрільця.

Також правоохоронці звертаються до всіх, хто володіє будь-якою інформацією щодо стрілянини, з проханням повідомити про це Сумський відділ поліції. "Анонімність гарантується", - додають у відділі комунікації.

 

Місцеве видання 0542 повідомляє, що другий поранений - чоловік, постраждала рука, стан дівчинки важкий.

Водночас, за інформацією "Sumy Today", яку вони отримали від прес-служби обласної поліції, поранені батько з дочкою.

Попередньо встановлено, що в них з пістолета стріляла жінка. Сталося це в якомусь офісі.

Українська правда

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Теми: Суми надзвичайна подія


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