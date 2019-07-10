Стрельба в центре Сум: ранили 15-летнюю девочку
В центре Сум, по переулку Терезова, произошла стрельба, в результате которой ранения получили два человека. Среди пострадавших 15-летняя девочка.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.
По его данным, инцидент произошел в среду, сообщение о нем поступило на линию "102" в 13:35 от медицинских работников.
Отмечается, что на место выехали руководство областной и городской полиции, а также следственно-оперативная группа.
Пострадавших доставили в больницу.
В полиции происшествие квалифицировали по ч.2 ст.115 Уголовного кодекса "Покушение на убийство" и принимают меры по розыску стрелка.
Также правоохранители обращаются ко всем, кто владеет любой информацией о стрельбе, с просьбой сообщить об этом в Сумской отдел полиции. "Анонимность гарантируется", - добавляют в отделе коммуникации.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua