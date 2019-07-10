Стрельба в центре Сум: ранили 15-летнюю девочку

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Среда, 10 июля 2019, 18:44

В центре Сум, по переулку Терезова, произошла стрельба, в результате которой ранения получили два человека. Среди пострадавших 15-летняя девочка.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

По его данным, инцидент произошел в среду, сообщение о нем поступило на линию "102" в 13:35 от медицинских работников.

 

Отмечается, что на место выехали руководство областной и городской полиции, а также следственно-оперативная группа.

Пострадавших доставили в больницу.

В полиции происшествие квалифицировали по ч.2 ст.115 Уголовного кодекса "Покушение на убийство" и принимают меры по розыску стрелка.

Также правоохранители обращаются ко всем, кто владеет любой информацией о стрельбе, с просьбой сообщить об этом в Сумской отдел полиции. "Анонимность гарантируется", - добавляют в отделе коммуникации.

 

Украинская правда

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Темы: Сумы чрезвычайное происшествие


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