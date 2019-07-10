Стрельба в центре Сум: ранили 15-летнюю девочку

В центре Сум, по переулку Терезова, произошла стрельба, в результате которой ранения получили два человека. Среди пострадавших 15-летняя девочка.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

По его данным, инцидент произошел в среду, сообщение о нем поступило на линию "102" в 13:35 от медицинских работников.

Отмечается, что на место выехали руководство областной и городской полиции, а также следственно-оперативная группа.

Пострадавших доставили в больницу.

В полиции происшествие квалифицировали по ч.2 ст.115 Уголовного кодекса "Покушение на убийство" и принимают меры по розыску стрелка.

Также правоохранители обращаются ко всем, кто владеет любой информацией о стрельбе, с просьбой сообщить об этом в Сумской отдел полиции. "Анонимность гарантируется", - добавляют в отделе коммуникации.

Местное издание 0542 сообщает, что второй раненый – мужчина, пострадала рука, состояние девочки тяжелое.

Кроме того, по информации "Sumy Today", которую они получили от пресс-службы областной полиции, ранены отец с дочерью.

Предварительно установлено, что в них из пистолета стреляла женщина. Случилось это в каком-то офисе.