У Києві спіймали турка, підозрюваного у вбивстві професора

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Середа, 10 липня 2019, 22:59

У Голосіївському районі столиці затримали 47-річного громадянина Туреччини, який підозрюється у вбивстві професора одного з університетів.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

"Громадянин Туреччини підозрюється у скоєнні вбивства та участі у злочинній організації. На батьківщині йому загрожує довічне ув’язнення", - розповідають українські правоохоронці.

За їхніми даними, кримінальний суд міста Анкара видав ордер на арешт чоловіка. На початку липня  зловмисника оголошено у міжнародний розшук.

 

Українські поліцейські спочатку встановили місце перебування розшукуваного, а потім затримали його.

Наразі вирішується питання щодо тимчасового арешту затриманого іноземця.

Українська правда

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Теми: Туреччина поліція вбивство


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