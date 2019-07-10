У Києві спіймали турка, підозрюваного у вбивстві професора
У Голосіївському районі столиці затримали 47-річного громадянина Туреччини, який підозрюється у вбивстві професора одного з університетів.
Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.
"Громадянин Туреччини підозрюється у скоєнні вбивства та участі у злочинній організації. На батьківщині йому загрожує довічне ув’язнення", - розповідають українські правоохоронці.
За їхніми даними, кримінальний суд міста Анкара видав ордер на арешт чоловіка. На початку липня зловмисника оголошено у міжнародний розшук.
Українські поліцейські спочатку встановили місце перебування розшукуваного, а потім затримали його.
Наразі вирішується питання щодо тимчасового арешту затриманого іноземця.
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