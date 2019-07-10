В Киеве поймали турка, подозреваемого в убийстве профессора
Среда, 10 июля 2019, 22:59
В Голосеевском районе столицы задержали 47-летнего гражданина Турции, который подозревается в убийстве профессора одного из университетов.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
"Гражданин Турции подозревается в совершении убийства и участии в преступной организации. На родине ему грозит пожизненное заключение", - рассказывают украинские правоохранители.
По их данным, уголовный суд города Анкара выдал ордер на арест мужчины. В начале июля злоумышленник был объявлен в международный розыск.
Украинские полицейские сначала установили место пребывания разыскиваемого, а затем задержали его.
Сейчас решается вопрос о временном аресте задержанного иностранца.
Украинская правда