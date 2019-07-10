В Киеве поймали турка, подозреваемого в убийстве профессора

В Голосеевском районе столицы задержали 47-летнего гражданина Турции, который подозревается в убийстве профессора одного из университетов.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Гражданин Турции подозревается в совершении убийства и участии в преступной организации. На родине ему грозит пожизненное заключение", - рассказывают украинские правоохранители.

По их данным, уголовный суд города Анкара выдал ордер на арест мужчины. В начале июля злоумышленник был объявлен в международный розыск.

Украинские полицейские сначала установили место пребывания разыскиваемого, а затем задержали его.

Сейчас решается вопрос о временном аресте задержанного иностранца.