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В Киеве поймали турка, подозреваемого в убийстве профессора

Среда, 10 июля 2019, 22:59
В Киеве поймали турка, подозреваемого в убийстве профессора

В Голосеевском районе столицы задержали 47-летнего гражданина Турции, который подозревается в убийстве профессора одного из университетов.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Гражданин Турции подозревается в совершении убийства и участии в преступной организации. На родине ему грозит пожизненное заключение", - рассказывают украинские правоохранители.

 

По их данным, уголовный суд города Анкара выдал ордер на арест мужчины. В начале июля злоумышленник был объявлен в международный розыск.

Украинские полицейские сначала установили место пребывания разыскиваемого, а затем задержали его.

Сейчас решается вопрос о временном аресте задержанного иностранца.

Украинская правда

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Темы: Турцияполицияубийство
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