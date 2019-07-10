У лондонському аеропорту призупинили всі польоти

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Середа, 10 липня 2019, 23:36

Другий за завантаженістю аеропорт Британії Гатвік призупинив всі польоти через "проблему системи контролю повітряного трафіку".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Independent.

"Ми працюємо з ANS, нашим постачальником управління повітряним рухом, щоб виправити цю проблему якомога швидше" - повідомили в аеропорту.

"Ми приносимо вибачення і радимо пасажирам зв'язатися зі своєї авіакомпанією або перевіряти на нашій сторінці останню інформацію про рейси" – додали в аеропорту.

Повідомляється, що проблема виникла у диспетчерській вежі.

Гатвік має найбільш завантажену злітно-посадкову смугу в світі, з зльотом або посадкою кожні 80 секунд в години пік.

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Теми: авіа надзвичайна подія транспорт Велика Британія


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