В лондонском аэропорту приостановили все полеты

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Среда, 10 июля 2019, 23:36

Второй по загруженности аэропорт Великобритании Гатвик приостановил все полеты из-за "проблемы системы контроля воздушного трафика".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Independent.

"Мы работаем с ANS, нашим поставщиком управления воздушным движением, чтобы исправить эту проблему как можно скорее", - сообщили в аэропорту.

"Мы приносим извинения и советуем пассажирам связаться со своей авиакомпанией или проверять на нашей странице последнюю информацию о рейсы", – добавили в аэропорту.

Сообщается, что проблема возникла в диспетчерской башне.

Гатвик имеет наиболее загруженную взлетно-посадочную полосу в мире, с взлетом или посадкой каждые 80 секунд в часы пик.

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Темы: авиа чрезвычайное происшествие транспорт Великобритания


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