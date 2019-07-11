У США назвали протидію російській пропаганді "головним боєм століття"

У Підкомітеті з державних, іноземних операцій та суміжних програм Комітету з бюджетних асигнувань Палати представників США пройшли слухання, присвячені зусиллям щодо протидії російській кампанії дезінформації та пропаганди.

Про це повідомляє "Голос Америки".

"Кремлівська машина пропаганди та дезінформації працює на нових платформах і продовжує рости як в РФ, так і на міжнародному рівні.

Росія намагається знищити саму ідею об'єктивних фактів, які перевіряються, намагаючись вплинути на думки про США та їхніх союзників. Не буде перебільшенням сказати, що ця нова форма боротьби на інформаційному полі битви може бути головним боєм XXI століття", - підкреслив виконавчий директор Агентства США з глобальних медіа Джон Ленсінг.

За його словами, США та демократичним союзникам доводиться вести боротьбу з "рішуче налаштованим і ресурсозабезпеченим противником".

"РФ прагне послабити ті країни, які вважає своїми противниками, обрушуючи на цільову аудиторію потоки брехні і намагаючись підірвати віру громадськості в сумлінне державне управління, незалежні засоби масової інформації та демократію", - заявила Леа Габріель, спецпосланець і координатор Центру глобальної взаємодії Держдепартаменту.

Вона зазначила, що Центр глобального взаємодії для боротьби з російською кампанією впливу вживає наступних заходів: залучення технологій для своєчасного виявлення іноземних кампаній з дезінормації, аналіз іноземної аудиторії, найбільш схильної до дезінформації, розвиток партнерських відносин з ключовими фігурами на місцевому рівні з метою розробки контенту для найбільш важливої аудиторії.

Крім цього, Леа Габріель розповіла про нарощування технічних навичок організацій громадянського суспільства, неурядових організацій та журналістів з метою залучення уваги до поширення дезінформації.