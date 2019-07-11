Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В США назвали противодействие российской пропаганде "главным сражением века"

Четверг, 11 июля 2019, 01:45

В Подкомитетепо государственным, иностранным операций и смежным программам Комитета по бюджетным ассигнованиям Палаты представителей США прошли слушания, посвященные усилиям по противодействию российской кампании дезинформации и пропаганды.

Об этом сообщает "Голос Америки".

"Кремлевская машина пропаганды и дезинформации работает на новых платформах и продолжает расти как в РФ, так и на международном уровне.

Россия пытается уничтожить саму идею объективных фактов, которые проверяются, пытаясь повлиять на мысли о США и их союзников. Не будет преувеличением сказать, что эта новая форма борьбы на информационном поле битвы может быть главным сражением XXI век ", - подчеркнул исполнительный директор Агентства США по глобальным медиа Джон Лэнсинг.

По его словам, США и демократическим союзникам приходится вести борьбу с "решительно настроенным и ресурсообеспеченным противником".

"РФ стремится ослабить те страны, которые считает своими противниками, обрушивая на целевую аудиторию потоки лжи и пытаясь подорвать веру общественности в добросовестное государственное управление, независимые средства массовой информации и демократию", - заявила Леа Габриэль, спецпосланник и координатор Центра глобального взаимодействия Госдепартамента.

Она отметила, что Центр глобального взаимодействия для борьбы с российской кампанией влияния принимает следующие меры: привлечение технологий для своевременного выявления иностранных кампаний по дезинормации, анализ иностранной аудитории, наиболее склонной к дезинформации, развитие партнерских отношений с ключевыми фигурами на местном уровне с целью разработки контента для наиболее важной аудитории.

Кроме этого, Леа Габриэль рассказала о наращивании технических навыков организаций гражданского общества, неправительственных организаций и журналистов с целью привлечения внимания к распространению дезинформации.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАРосcияпропаганда
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Все новости...
США
В Пентагоне предполагают, что у Пригожина есть двойники – СМИ   
Почти половина американцев хотят более молодого президента, чем Байден и Трамп
Стоимость нового пакета оружия из США с кассетными боеприпасами достигнет $800 миллионов – СМИ
Последние новости
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
Все новости...
Реклама: