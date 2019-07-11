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ООС: Бойовики били з мінометів і артилерії, є загиблий і поранені

Четвер, 11 липня 2019, 07:44

Минулої доби бойовики 42 рази порушили режим припинення вогню, з них 28 разів - із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм. 1 український військовий загинув, ще 9 - отримали поранення.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 11 липня.

"Також противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, зенітних установок, протитанкових ракетних комплексів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - підкреслили у штабі.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 22 рази обстріляли позиції ОС: поблизу Мар'їнки, Кам'янки, Новотроїцького, Старогнатівки, Павлополя, Пісків, Березового, Широкиного, околиці Гранітного, у районі Красногорівки, поблизу Богданівки, Водяного, Миколаївки, Тарамчука, Лебединського.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні 20 разів: поблизу Кримського, Причепилівки, Новотошківського, Луганського, Південного, Золотого-3, Попасної, Новоолександрівки, Золотого-4, Новозванівки, Хутора Вільного, Новолуганського, Зайцевого.

За даними розвідки, 10 липня сім окупантів поранено.

"Від початку поточної доби ворог шість разів обстріляв позиції Об'єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив три обстріли позицій українських захисників: поблизу Тарамчука та Водяного.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні три рази: неподалік Новолуганського, Луганського та околиці Зайцевого", - йдеться у звіті.

Українська правда
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